Makaslı çatı merdivenleri hasarlara karşı dayanıklı olan aynı zamanda çevre koşullarından etkilenmeyen bir yapıya sahiptir. Özellikle asma katlara çıkma konusunda büyük bir avantaj sağlar.
Çatı katı bulunan evler için, çatı katı kullanılmayan eşyaların bırakıldığı ve herhangi bir iş olmaması durumunda çıkılmayan bir alandır. Ancak çatı katına inip çıkmak için bir merdivene ihtiyaç vardır.
Teleskopik çatı merdiveni kurulumu oldukça kolay ve kullanışlı olan bir üründür. Teleskopik çatı merdivenleri kullanıldığı her alanda şık bir görünüme neden olur.
Katlanır portatif çatı merdivenleri farklı mekanlarda çatı katına çıkmak amacı ile tercih edilen bir merdiven çeşididir. Tavana gömülü olarak tercih edilmekte ve kullanılmaktadır.
Optistep çatı merdivenleri odanın yüksekliği ile uzunluğu alınarak kolay bir şekilde montaj işlemi yapılabilen bir merdiven şeklidir. Çatı merdiveni tamamen monte edilerek işlem tamamlanır.
Minka çatı merdiveni modelleri kullanım kolaylığı nedeni ile tercih edilen merdivenler arasında yer alır. Merdivenlerin üretilme işlemi güvenli bir şekilde yerine getirilir. Kaliteli malzemeden üretilen bir üründür.