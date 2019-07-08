Ahşap Katlanır Çatı Merdiveni

Çatı katı bulunan evler için, çatı katı kullanılmayan eşyaların bırakıldığı ve herhangi bir iş olmaması durumunda çıkılmayan bir alandır. Ancak çatı katına inip çıkmak için bir merdivene ihtiyaç vardır.